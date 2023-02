Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Non sarebbe davvero un episodio di The Last of Us se gli spettatori non fossero lasciati a singhiozzare guardando scorrere i titoli di coda. L'ultimo episodio rilasciato non ha fatto eccezione, con i fan della serie TV che si sono chiesti se uno dei personaggi principali fosse davvero morto. Quella scena è accompagnata dalle note di Never Let Me Down Again dei Depeche Mode, seconda volta che sentiamo la melodia all'interno dello spettacolo.

Inutile dire che ciò è stato meticolosamente pianificato, come ha sottolineato Craig Mazin:

"Ho avuto questa idea di metterla anche alla fine di questo episodio, quando Ellie sta guardando Joel, la persona con cui ha passato molto tempo. Volevo ripresentare quella canzone, ma con questo punto di vista di sola tristezza e perdita".

Gli spettatori hanno ascoltato per la prima volta la canzone nel primo episodio, quando Joel, Ellie e Tess sono fuggiti dalla ZQ di Boston. Una breve ripresa nell'appartamento di Joel e Tess ha visto la versione originale della canzone trasmessa alla radio. Più avanti, si scopre che la canzone era un segnale di Bill e Frank, inviato poco prima di morire.

A causa del cambio di tono, la canzone del sesto episodio era una cover, eseguita nientemeno che dalla figlia di Mazin, Jessica:

"Volevo sentire una voce femminile che la cantasse per fare eco a Ellie. Puoi passare mesi a contattare varie persone famose cercando di farlo, ma il problema che avevo era che c'era questa ragazza, in fondo al corridoio di casa mia, che sapevo poteva farlo benissimo. Così le ho mandato la canzone e le ho detto: 'Jessie, puoi fare una cover inquietante e lenta, su una figlia che piange la perdita di suo padre? Tienilo a mente mentre lo fai'".

Il settimo episodio di The Last of Us - di cui è stato rilasciato il trailer - sarà disponibile in streaming su NOW il 21 febbraio.

Fonte: Comic Book