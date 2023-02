Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Gli spettatori che aspettano di vedere il prossimo episodio di The Last of Us non dovranno attendere molto: invece di litigarsi gli ascolti con il Super Bowl della prossima settimana, il quinto episodio della serie TV verrà rilasciato venerdì sera, e i fan sono già molto preoccupati per ciò che è in serbo per i personaggi. Nell'anteprima del prossimo episodio, intitolato Endure and Survive, Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Belle Ramsey) vengono coinvolti in uno scontro a fuoco, e hanno un nuovo incontro ravvicinato con un clicker.

Lo show, ambientato 20 anni dopo la caduta della civiltà moderna, a causa di una pandemia che ha trasformato gli esseri umani in orde di aggressivi zombie, segue le vicende di Joel, un sopravvissuto che si trova a essere incaricato di far uscire di nascosto la quattordicenne Ellie da una zona di quarantena.

Quello che inizia come un semplice lavoro si trasformerà ben presto in una vera e propria impresa e il duo dovrà attraversare gli Stati Uniti facendo affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione:

“Craig e Neil, insieme alla produttrice esecutiva Carolyn Strauss e al resto del nostro fenomenale cast e troupe, hanno definito un genere con questo magistrale debutto di The Last of Us” - ha dichiarato Francesca Orsi di HBO - “Dopo aver concluso questa indimenticabile prima stagione, non vedo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per la successiva”.

Fonte: Comic Book