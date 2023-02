Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver visto Ellie (Bella Ramsey) porre fine al suo primissimo infetto, il terzo episodio ci ha portati in un emozionante viaggio, approfondendo le vite di Bill (Nick Offerman) e Frank (Murray Bartlett). I due avevano deciso di continuare il loro viaggio insieme, ma non prima di aver aiutato Joel (Pedro Pascal) un'ultima volta.

Mentre la scorsa puntata ci ha fatto vivere una miriade di emozioni, HBO ha condiviso un'anteprima del quarto episodio, intitolato Please Hold on to My Hand.

Lo show, ambientato 20 anni dopo la caduta della civiltà moderna, a causa di una pandemia che ha trasformato gli esseri umani in orde di aggressivi zombie, segue le vicende di Joel, un sopravvissuto che si trova a essere incaricato di far uscire di nascosto la quattordicenne Ellie da una zona di quarantena.

Quello che inizia come un semplice lavoro si trasformerà ben presto in una vera e propria impresa e il duo dovrà attraversare gli Stati Uniti facendo affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere.

Nel frattempo, vi ricordiamo che la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione:

“Craig e Neil, insieme alla produttrice esecutiva Carolyn Strauss e al resto del nostro fenomenale cast e troupe, hanno definito un genere con questo magistrale debutto di The Last of Us” - ha dichiarato Francesca Orsi di HBO - “Dopo aver concluso questa indimenticabile prima stagione, non vedo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per la successiva”.

Il quarto episodio di The Last of Us sarà rilasciato su NOW il 6 febbraio.