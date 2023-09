Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 agosto 2023

HBO ha annunciato la cancellazione di The Idol dopo soltanto una stagione. Nonostante l'entusiasmo iniziale per il progetto, la reazione da parte del pubblico e della critica è stata decisamente negativa, rendendo così meno sorprendente questa decisione.

Un portavoce della HBO ha dichiarato: "The Idol è stato uno dei programmi originali più provocatori della HBO e siamo lieti della forte risposta del pubblico. Dopo molte riflessioni e considerazioni, HBO, così come i creatori e i produttori, hanno deciso di non andare avanti con una seconda stagione. Siamo grati ai creatori, al cast e alla troupe per il loro incredibile lavoro".

Gli episodi, co-creati dalla star musicale Abel 'The Weeknd' Tesfaye e dal regista Sam Levinson, narrano la complessa storia d'amore tra Tedros (Tesfaye) e Jocelyn (Lily-Rose Depp) ambientata nel contesto dell'industria musicale contemporanea, promettendo di offrire uno sguardo provocatorio e senza filtri.

Tuttavia, nonostante aspettative e la presenza di nomi di spicco sia davanti che dietro le quinte, la serie TV non è riuscita a conquistare né il cuore del pubblico né l'approvazione della critica; molti spettatori hanno infatti lamentato la mancanza di profondità e di autenticità nella rappresentazione dell'industria musicale, mentre altri hanno ritenuto che la trama fosse decisamente poco coinvolgente.

The Idol è disponibile in streaming su NOW.

Fonte: Comic Book