Mentre il debutto di The Idol è previsto per questa estate, la nuova serie TV di HBO è stata presentata in anteprima mondiale al Festival di Cannes, evento che ha permesso alla critica di scriverne le prime recensioni: con solo 11 valutazioni attualmente inviate, lo spettacolo ha un punteggio del 9% su Rotten Tomatoes.

Al momento della stesura di questo articolo, The Idol è l'unico prodotto nella storia della rete con un indice di approvazione a una cifra: ad oggi, è lo show di HBO con il punteggio più basso di tutti i tempi.

Ma parliamo delle recensioni. Dando alla colonna sonora come voto solo una D, Collider chiede: "Come può uno spettacolo con così tanta nudità, sesso ed erotismo essere così moscio?". Il London Evening Standard afferma che la serie "sembra più un porno squallido", con il Rolling Stone che l'ha definita "molto peggio di quanto avresti previsto". Il Daily Telegraph mette la ciliegina sulla torta, scrivendo che "anche la musica è terribile". L'unica recensione positiva per la serie arriva tramite Vanity Fair, che scrive: "The Idol offre abbastanza intrattenimento per bilanciare l'aggressività e la spavalderia delle sue ambizioni tematiche".

