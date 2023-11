Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 novembre 2023

The Haunting of Hill House ha aperto la strada a nuove possibilità narrative per Mike Flanagan, che ha trasformato la serie in un'antologia horror. Ispirandosi ad American Horror Story, Flanagan ha esteso il formato antologico alla seconda stagione, The Haunting of Bly Manor, basata sui racconti di Henry James, mantenendo l'essenza dell'originale pur esplorando nuove storie.

Nonostante il consolidato rapporto di collaborazione tra Flanagan e Netflix, una terza stagione di The Haunting non è stata realizzata, lasciando il pubblico in attesa. Recentemente, però, Flanagan ha rivelato i suoi piani originali per gli episodi successivi.

In un'introduzione scritta per un'edizione limitata del romanzo Hell House di Richard Matheson, Flanagan ha condiviso che il suo desiderio era di adattare questo classico dell'horror per il piccolo schermo. Avrebbe voluto che il terzo capitolo si intitolasse The Haunting of Hell House, ma alla fine non si è concretizzato:

"Se ci fosse stata una terza stagione, avrei voluto che quella stagione fosse The Haunting of Hell House. In realtà è stato il primo titolo a cui abbiamo pensato dopo la fine di Hill House, ma si era parlato dei diritti e non sembrava esserci una strada da seguire. Non so se sia mai esistita una storia di una casa stregata così cinematografica come Hell House. È stata scritta da un uomo che pensava visivamente, che aveva un talento per le scene cinematografiche, le aspettative del pubblico e le emozioni viscerali che sfuggì a molti dei suoi predecessori letterari. Questo è uno dei motivi per cui Io sono Leggenda (sempre di Richard Matheson) risuona così profondamente, e Stephen King ha ragione quando dice: 'Senza il suo Io sono Leggenda, non ci sarebbe stata La Notte dei Morti Viventi'. Senza Hell House, direi che non ci sarebbero Poltergeist, né The Conjuring, né Insidious".

Dopo le due stagioni di The Haunting su Netflix, Flanagan ha firmato un accordo first-look con la piattaforma di streaming, portando alla creazione di altre tre serie TV horror: Midnight Mass nel 2021, The Midnight Club nel 2022 e La Caduta della Casa degli Usher nel 2023. Sebbene il suo ultimo progetto abbia ottenuto un grande successo, Flanagan e la sua società di produzione hanno lasciato Netflix per firmare un nuovo accordo con Prime Video.

Fonte: Comic Book