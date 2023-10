Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 06 ottobre 2023

“Roderick Usher, la tua famiglia è una raccolta di cuori atrofizzati”.

Dopo il successo di critica e pubblico di Haunting of Hill House e le opere Bly Manor, Midnight Mass e The Midnight Club, Mike Flanagan torna ad onorare il suo contratto con Netflix, tramite un nuovo progetto ispirato al famoso scrittore dell’horror Edgar Allan Poe: La caduta della casa degli Usher.

Trama e cast

La serie TV narra le vicende degli spietati fratelli Roderick (Bruce Greenwood) e Madeline Usher (Mary McDonnell) a capo dell'impero industriale della loro Fortunato Pharmaceuticals. Ma il loro successo e il loro benessere non sono nati senza costi e senza compromessi. Quando i vari eredi della dinastia iniziano a morire uno dopo l'altro, le ombre del loro passato si muovono per riemergere. Soprattutto una strana donna di nome Verna (Carla Gugino) sembra voler mettere in atto un minaccioso piano di vendetta, ma l'investigatore Arthur Pym (Mark Hamill) è pronto ad aprire un'indagine sulla raccapricciante vicenda.

La sinossi ufficiale recita: "Gli spietati fratelli Roderick e Madeline Usher hanno trasformato Fortunato Pharmaceuticals in un impero di ricchezza, privilegi e potere. Ma segreti del passato vengono alla luce quando gli eredi della dinastia Usher iniziano a morire per mano di una misteriosa donna legata alla loro giovinezza".

Nel cast sono presenti inoltre attori comparsi nei precedenti Hill House, Bly Manor e Midnight Mass come Henry Thoas, Rahul Kohli, T'nia Miller, Kate Siegel, Samantha Sloyan e Zach Gilford. Mentre Aya Furukawa, Ruth Codd e Sauriyan Sapkota arrivano da The Midnight Club. A questi si aggiungono Malcolm Goodwin, Paola Nunez, Daniel Jun, Kyleigh Curran, Carl Lumbly e Kyliegh Curran.

Produzione e approfondimenti

Lo show prende il via dal famoso racconto di Edgar Allan Poe, The Fall of the House of Usher, che racconta la discesa nella pazzia di Roderick Usher, ultimo discendente della sua casata, il cui delirio corrisponde metaforicamente al crollo fisico dell'abitazione gotica di famiglia. L'ideatore, regista e sceneggiatore Flanagan riprende quella storia ma l'attualizza e la amplia fino a donargli tratti grotteschi quasi come a comporre un thriller soprannaturale. Flanagan - che ha dimostrato di saper padroneggiare le ambientazioni gotiche attraverso una fotografia vivida e vintage insieme - sembra creare un mix di oscurità macabra e sprazzi ironici per attirare lo spettatore.

L'opera di Poe - pubblicata nel 1839 su una rivista - viene successivamente inserita nella raccolta di storie brevi Racconti del Grottesco e dell’Arabesco. La trama è ambientata nella prima metà dell’ottocento, contesto che però non verrà mantenuto da Flanagan. Inoltre il racconto dell'autore statunitense - che ha ispirato generazioni di scrittori di storie dalle sfumature dark - ripercorre temi come la follia, l’isolamento, l’identità, l'orrore, l'avidità e la tragedia. La narrazione è in prima persona e parte da una “chiamata all’azione” del soggetto anonimo da parte dell’amico, Roderick Usher, che lo prega di raggiungerlo a casa. Del protagonista non si conosce molto, né l'età, né l'aspetto né tantomeno la storia personale. L'uomo così viene spinto in un vortice di ossessione orrifica dai componenti della famiglia. Il decadimento degli Usher procede di pari passo con quello della antica dimora il cui aspetto è corrotto e spaventoso.

L'attrice Carla Gugino - che è stata protagonista anche in Hill House e Midnight Mass - ha dichiarato:

"Il progetto è folle, nel miglior modo possibile. Ha un sacco di umorismo nero, ma tocca anche l'anima. C'è inoltre un fantastico elemento soprannaturale nella storia, e il mio personaggio ne è la manifestazione. Si potrebbe dire che è l'esecutrice del destino o l'esecutrice del karma".

Le riprese sono iniziate il 31 gennaio 2022 a Vancouver e si sono concluse il 9 luglio dello stesso anno.

La miniserie è composta da 8 episodi, della durata di circa 50 minuti. Flanagan ha diretto i primi quattro, mentre i restanti sono stati affidati a Michael Fimognari.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Trailer e data di uscita

La Caduta della Casa degli Usher sarà disponibile dal 12 ottobre su Netflix.