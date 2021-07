Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 8 ore fa

The Haunting of Hill House, che ha debuttato nel 2018, si è rapidamente guadagnato un seguito appassionato su Netflix, così da spingere alla creazione di una seconda stagione, The Haunting of Bly Manor, rilasciata nel 2020. La star di entrambe le stagioni Carla Gugino ha parlato del futuro dello show dicendo che non ci sono piani per una nuova stagione. Sa che il creatore della serie Mike Flanagan ha molte idee su altri progetti - Flanagan infatti ha attualmente più serie in sviluppo sulla piattaforma.

In una recente intervista, Gugino ha dichiarato:

"Non sono affezionata a ciò a cui Flanagan sta attualmente lavorando, ma amiamo davvero molto collaborare insieme. Quindi sì, sono entusiasta di ciò che potremmo approfondire in futuro, che si tratti di un altro Haunting o qualcos'altro. Penso che sia sempre difficile per i fan lasciar andare certe cose. Ma io penso che la cosa che dovremmo ricordare è che un artista vuole sempre migliorarsi. Quindi se ha finito o meno con The Haunting non lo so, ma penso che non importi, perché se anche non ce ne fosse un terzo, sarà perché pensa che sia la cosa migliore, e se riuscirà a creare qualcosa di grandioso allora sarà la cosa giusta".

Gugino ha collaborato per la prima volta con Flanagan per il film adattamento dell'omonimo romanzo di King, Gerald's Game, prima di lavorare insieme su entrambe le stagioni della serie TV.

Flanagan ha diretto tutti gli episodi di The Haunting of Hill House, quel grande sforzo gli ha dato altre opportunità, poiché Bly Manor ha portato all'arruolamento di più registi per dare vita alla narrazione. Il regista sta attualmente lavorando sia a Midnight Mass che a The Midnight Club, entrambe serie per Netflix.

Lo scorso dicembre lo stesso Flanagan aveva confermato che non c'erano piani per una terza stagione, ma che non stava escludendo del tutto l'idea:

"Al momento non ci sono piani per altri capitoli. Mai dire mai, ovviamente, ma in questo momento siamo concentrati su una serie completa di altri progetti Intrepid Pictures per il 2021 e oltre. Se le cose dovessero cambiare, lo faremo assolutamente sapere a tutti!"

Fonte: Comic Book