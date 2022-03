Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo il rinnovo di Grey’s Anatomy, la rete televisiva ABC ha recentemente annunciato di aver ordinato un ulteriore ciclo di episodi per un altro amato medical-drama: per la gioia dei numerosi fan, The Good Doctor ha infatti ricevuto il semaforo verde per la produzione della sesta stagione.

La serie, creata da David Shore (Dr. House) e basata sull’omonimo show sud-coreano, segue le vicende del brillante specializzando in chirurgia Shaun Murphy (Freddie Highmore di Bates Motel), autistico e affetto dalla Sindrome di Savant.

Il ragazzo si trasferirà dal Wyoming a San Jose per proseguire, sotto la guida del suo mentore, il dr. Aaron Glassman (Richard Schiff), il proprio percorso di studi nel prestigioso San Jose St. Bonaventure Hospital.

La rete ha inoltre comunicato inoltre che la stagione 2022-2023 vedrà la presenza nel palinsesto anche dei nuovi episodi di The Rookie, che viene così rinnovata per una quinta annata.

Lo show, creato da Alexi Hawley, segue le vicende di John Nolan (Nathan Fillion di Castle), un quarantacinquenne da poco divorziato che, dopo aver inavvertitamente aiutato alcuni agenti di polizia durante una rapina in banca, decide di trasferirsi a Los Angeles per intraprendere una nuova carriera nelle forze dell’ordine.

Diplomatosi all'accademia in veste di matricola più anziana, Nolan dovrà affrontare le difficoltà e le sfide del nuovo lavoro.

Fonte: Comic Book