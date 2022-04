Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la notizia del rinnovo per una sesta stagione, giungono online nuove informazioni in merito ai prossimi episodi dell’attuale annata dell’amato medical-drama The Good Doctor: è stato infatti annunciato che Hollis Jane Andrews apparirà nello show in un arco narrativo composto di più puntate.

L’attrice vestirà i panni di Sophie, una brillante ed esperta documentarista i cui ispirati progetti le sono valsi numerosi riconoscimenti e premi.

Nata con nanismo ed essendo un soggetto con disabilità, la ragazza sarà immediatamente incuriosita dalla coppia formata dal medico di sua zia, il chirurgo autistico Shaun Murphy (Freddie Highmore di Bates Motel) e dalla sua fidanzata neurotipica Lea Dilallo (Paige Spara), per ragioni che Sophie rivelerà solamente in seguito.

In attesa quindi di vedere il nuovo personaggio interagire con l’equipe del San Jose St. Bonaventure Hospital, vi ricordiamo che i prossimi episodi vedranno inoltre il gradito ritorno di Antonia Thomas (Misfits) nei panni della dottoressa Claire Browne.

Fonte: Deadline