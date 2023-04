Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 aprile 2023

The Good Doctor continuerà ancora per un po' a far parte del palinsesto della ABC: la rete ha infatti annunciato che la serie TV tornerà con una settima stagione.

"Prima di tutto, mi sento fortunato a poter continuare a interpretare questo personaggio. Penso che il motivo principale per cui siamo tutti in grado di farlo è che le persone continuano a guardare lo spettacolo e sembrano apprezzarlo, e sembrano connettersi al mio personaggio, Shaun, e a tutti gli altri personaggi dello show", ha spiegato Freddie Highmore in un'intervista. "E finché gli spettatori sono ancora interessati a vedere altre storie che stiamo cercando di raccontare, allora credo di sentirmi molto fortunato a poter continuare a interpretarlo".

Nel frattempo è stato annunciato che la ABC sta sviluppando un nuovo progetto legato all’amato medical-drama: lo spin-off, nel quale saranno coinvolti gli stessi produttori esecutivi della serie madre David Shore e Liz Friedman, si intitolerà The Good Lawyer e seguirà la storia di Joni, una brillante avvocatessa di 20 anni che soffre di disturbo ossessivo compulsivo.

Fonte: Comic Book