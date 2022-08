Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Mentre il pubblico è in attesa di sapere come proseguiranno le vicende del dottor Shaun Murphy (Freddie Highmore di Bates Motel) e di tutto lo staff dell’ospedale San Bonaventure, giunge la notizia che la ABC sta sviluppando un nuovo progetto legato all’amato medical-drama The Good Doctor.

Stando a quanto comunicato, l’annunciato spin-off, nel quale saranno coinvolti gli stessi produttori esecutivi della serie madre, David Shore e Liz Friedman, s’intitolerà The Good Lawyer e seguirà la storia di Joni, una brillante avvocatessa di 20 anni che soffre di disturbo ossessivo compulsivo.

Il personaggio, in compagnia di Janet, un altro protagonista del potenziale show, farà la sua apparizione nel tredicesimo episodio della sesta stagione di The Good Doctor, che fungerà da backdoor pilot, e lo vedrà interagire con il dottor Murphy in qualità di suo legale.

Stando ad una prima descrizione, neofita dello studio legale, Joni è divertente, entusiasta e un po' ansiosa.

Nonostante abbia superato con facilità l'impegnativa scuola di legge e il suo esame di avvocato, i sintomi del disturbo ossessivo compulsivo impattano pesantemente sulla sua vita personale e professionale, e malgrado spesso si trovi in imbarazzo, non ha mai voluto essere trattata in modo diverso dagli altri.

È un grande legale, ma è stata costretta a minacciare di far causa allo studio, quando hanno cercato di licenziarla a causa dei suoi comportamenti peculiari.

Per quanto riguarda invece Janet, il suo personaggio è stato delineato come dotato di uno spiccato intelletto e di uno spirito agguerrito e arguto.

Apprezzata veterana delle aule di tribunale e partner dello studio, l’avvocatessa nel corso di 30 anni ha rappresentato in diverse questioni legali il dottor Glassman (Richard Schiff), che proprio per questo si rivolgerà a lei per assistere il suo pupillo.

In attesa di nuove informazioni in merito, vi ricordiamo che la premiere del prossimo arco narrativo di The Good Doctor debutterà il 3 ottobre in America.

Fonte: Comic Book