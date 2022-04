Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 22 aprile 2022

Due nuovi specializzandi sono pronti a fare il loro ingresso fra le corsie e le sale operatorie dell’ospedale St. Bonaventure.

Con il finale della quinta stagione ormai sempre più vicino, giungono infatti le prime informazioni in merito al prossimo ciclo di episodi di The Good Doctor, che vedrà la presenza in ruoli ricorrenti, ma che potrebbero divenire regular, di Brandon Larracuente (Bloodline) e Savannah Welch (Barbara Gordon di Titans).

Stando a quanto comunicato, Larracuente presterà il volto a Daniel, alias Danny, un affascinante dottore con un "interesse per l’alquanto controversa medicina alternativa ".

Il nuovo personaggio viene descritto come un lupo solitario fuori dall’ospedale e un intrigante mistero per i tutti i suoi colleghi.

Welch vestirà invece i panni di Danica, alias Danni, una laureata ad Annapolis che ha completato la scuola di medicina in Marina.

Carismatica, onesta fino all’eccesso e competitiva sia dentro che fuori l'ospedale, la specializzanda risulta essere più matura rispetto alla sua età e sorprendentemente a suo agio nello sfidare l'autorità, il che porterà sicuramente a qualche dramma.

In attesa di poter vedere sullo schermo i due nuovi membri del cast, vi ricordiamo che il finale della quinta stagione dello show è atteso in America il prossimo 16 maggio.

Fonte: TVLine