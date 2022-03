Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

L’equipe dell’ospedale St. Bonaventure sta per ricevere la gradita visita da parte di una collega che non si vedeva da parecchio tempo: Antonia Thomas (Misfits), interprete per le prime quattro stagioni della specializzanda in chirurgia Claire Browne, è infatti stata avvistata sul set dei nuovi episodi di The Good Doctor.

A darne la conferma è stata Christina Chang, volto della dottoressa Audrey Lim, che ha recentemente postato sul suo account di Instagram un selfie che la ritrae in compagnia di Thomas e del protagonista Freddie Highmore (Bates Motel).

Il personaggio della Browne era apparso l’ultima volta nel finale della quarta annata, quando a seguito di una missione in Guatemala aveva deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita, accettando un lavoro in un ospedale del posto e prestando il proprio aiuto a chi ne aveva più bisogno.

Stando a quanto trapelato, la dottoressa tornerà nell’attuale quinta stagione per due episodi, facendo sicuramente la gioia di tutti i fan del medical-drama.

Fonte: TVLine