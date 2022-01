Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Un nuovo turbinio di emozioni, bollenti amori e drammi è pronto a scatenarsi fra i corridoi e le sale operatorie del Grey Sloane Memorial Hospital.

Mentre in America si attende ancora il ritorno dalla pausa invernale della diciottesima annata di Grey’s Anatomy, è giunta la gradita notizia che il longevo medical-drama proseguirà la sua corsa per un’altra stagione, che vedrà sempre Krista Vernoff nel ruolo di showrunner.

"Grey's Anatomy è un vero fenomeno, amato dal pubblico di tutto il mondo. Sia che lo vedano in diretta sulla ABC, lo trasmettano in streaming su Hulu, o in tutto il mondo su Disney+ o Star+, è chiaro che i fan non ne hanno mai abbastanza della brillante creazione di Shonda Rhimes” - ha così dichiarato Dana Walden, presidente della Walt Disney Television – “Riponiamo gran fiducia in Shonda, Krista Vernoff, Ellen Pompeo e nell'intero team creativo, e nella loro capacità di creare nuove e inedite storie che continueranno a concentrarsi sulla medicina moderna, affrontando argomenti che plasmano il mondo che ci circonda e toccando nel profondo i fan per molti anni a venire”.

“Non potrei essere più entusiasta di continuare a raccontare le storie di Meredith, della Bailey, di Richard e di tutti gli altri medici del Grey Sloan Memorial per un'altra stagione” - ha affermato Shonda Rhimes (Bridgerton) – “Questo è un segno di come Krista Vernoff, il cast, la troupe e gli sceneggiatori riescono a tenere il pubblico con il fiato sospeso settimana dopo settimana. E non sarebbe inoltre possibile senza i numerosi e fantastici fan che hanno supportato lo show per tutti questi anni”.

Il prossimo appuntamento con Grey’s Anatomy è atteso in America per il 24 febbraio, mentre in Italia verrà rilasciato su Disney+ il mid-season finale il prossimo 12 gennaio.

Fonte: Comic Book