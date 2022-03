Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Hulu ha rilasciato il trailer e il poster della nuova miniserie true crime The Girl from Plainville, ispirata all'omonimo articolo d'inchiesta di Jesse Barron di Esquire.

Lo show racconta la storia di Michelle Carter, una diciottenne condannata per omicidio colposo. L'accusa è quella di aver spinto un ragazzo, Conrad Roy III, al suicidio attraverso SMS e chiamate telefoniche. Il processo, durato molti anni, ha messo Carter di fronte alla Corte Suprema del Massachusetts, e ha ottenuto una grande attenzione a livello mediatico negli USA.

Dopo il successo nella commedia storica The Great rinnovata per una terza stagione, Elle Fanning torna da protagonista in questa miniserie di otto episodi.

Nel cast, oltre a Fanning, ci saranno: Colton Ryan, che sarà Conrad Roy III, Chloë Sevigny che interpreterà Lynn Roy e Norbert Leo Butz che sarà il padre Conrad Roy II.

I primi tre episodi verranno rilasciati il 29 Marzo su Hulu negli USA e su StarzPlay in Italia. I rimanenti episodi arriveranno nelle successive settimane.

Fonte: Deadline