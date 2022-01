The Great 3 ci sarà! Hulu Rinnova la Serie TV per una Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Grandi notizie per i fan di The Great, la comedy targata Hulu liberamente ispirata all’ascesa come imperatrice di Caterina la Grande: è infatti giunta la notizia che la serie ha ricevuto il semaforo verde per la produzione di un terzo capitolo, che sarà composto da 10 episodi.

Il rinnovo è stato comunicato con un brevissimo video pubblicato su Instagram, in cui naturalmente spiccano i due protagonisti Elle Fanning e Nicholas Hoult (Skins), che vestono i rispettivi panni della regnante e del suo consorte, Pietro III di Russia.

Creato da Tony McNamara e basato su di un’opera teatrale dello stesso, lo show, dalle atmosfere irriverenti e sopra le righe, segue le vicende della giovane Caterina, la quale, giunta alla corte di Russia, si rende conto che il paese non è così moderno come pensava.

Intenzionata a portare una ventata d’innovazione, farà di tutto per conquistare il potere a discapito dell’ottuso e crudele consorte.

In attesa di maggiori informazioni sulla prossima annata, vi ricordiamo che gli episodi della seconda sono attualmente pubblicati, con cadenza settimanale, sulla piattaforma di Starz Play.