Dopo averne annunciato il rinnovo per un ulteriore arco narrativo, il servizio streaming di Hulu ha recentemente annunciato l’attesa data di debutto dei nuovi episodi di The Great, la serie TV liberamente ispirata alla figura dell’imperatrice Caterina la Grande: stando a quanto comunicato, le dieci puntate che comporranno la prossima stagione verranno rilasciate sul catalogo della piattaforma il 12 maggio.

Il terzo capitolo vedrà Caterina (Elle Fanning) e Pietro (Nicholas Hoult) impegnati a far funzionare il loro matrimonio dopo alcuni problemi apparentemente insormontabili, come il tentato omicidio dello Zar da parte della moglie e l’imprigionamento di tutti i suoi amici.

Pietro si troverà in difficoltà nel ruolo di Reale Consorte, decidendo quindi di darsi da fare con la paternità, la caccia e l’arte culinaria, non riuscendo però a trovarne completo giovamento e venendo inoltre tormentato da alcune visioni del suo defunto padre (Jason Isaacs di Star Trek: Discovery) che gli rammentano i propri fallimenti.

Nel frattempo Caterina inizierà a farsi un nome oltre i confini e, ispirata da una visita dell'ambasciatore degli Stati Uniti, organizzerà una conferenza aperta a contadini, nobili e mercanti, che potranno dare il loro contributo per favorire lo sviluppo di una nuova Russia.

Imparerà così che anche i migliori leader politici a volte devono scendere a compromessi per poter progredire.

In attesa quindi di potersi reimmergere nelle atmosfere in costume della serie TV, vi lasciamo con una prima immagine, interamente dedicata ai due protagonisti.

Fonte: Comic Book