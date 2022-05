Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 4 ore fa

La società di streaming STARZPLAY ha annunciato la data di uscita italiana della miniserie The Girl from Plainville. Lo show sarà disponibile in streaming il prossimo 10 luglio.

Basata sulla storia vera del caso di istigazione al suicidio via SMS di Michelle Carter, The Girl from Plainville esplora la relazione malata tra la protagonista e Conrad Roy III, mostrando gli eventi che hanno portato al suicidio di quest'ultimo.

Nel cast della serie, Elle Fanning nei panni di Michelle Carter, Chloë Sevigny (come Lynn Roy), Colton Ryan (Conrad "Coco" Roy III), ma anche Cara Buono (Gail Carter), Kai Lennox (David Carter) e Norbert Leo Butz (Conrad "Co" Roy II).

Di seguito il trailer ufficiale della serie TV. sottotitolato in italiano.