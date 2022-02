Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Chiusa la breve parentesi dedicata al mozzafiato evento Armageddon, che ha visto l’apparizione al fianco di Barry di numerosi eroi di altri show dell’Arrowverse, le avventure del Velocista Scarlatto - e soprattutto della sua famiglia - sono pronte per ripartire con impareggiabile rapidità.

È infatti ormai prossima la messa in onda del sesto episodio dell’ottava stagione di The Flash, di cui è già stato pubblicato il promo e, in vista dell’evento, la rete televisiva The CW ha ora diffuso la sinossi ufficiale, che anticipa la ripresa della trama proprio dove si era conclusa la precedente annata.

Stando infatti a quanto comunicato, dopo aver assistito al rinnovo dei voti da parte dei genitori, Bart (Jordan Fisher) e Nora West-Allen (Jessica Parker Kennedy di Black Sails), torneranno nella loro epoca, apprendendo che qualcosa è cambiato e non tutto è rimasto come l’avevano lasciato.

I giovani dovranno quindi correre ai ripari e tentare di sistemare la linea temporale per riportare ogni cosa al suo giusto posto.

L’episodio, che segnerà il ritorno di Rick Cosnett nei panni di Eddie Thawne, verrà trasmesso in America il prossimo 9 marzo.

Fonte: Comic Book