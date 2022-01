Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un altro mese sta per concludersi e, nonostante l’attesa sia ancora lunga, il tempo che separa i fan dall’atteso ritorno delle avventure del Velocista Scarlatto e del suo variegato team si sta lentamente assottigliando.

Per stuzzicare il pubblico e mantenere viva l’attenzione sullo show, la rete televisiva The CW, dopo il precedente promo, ha rilasciato un nuovo video promozionale del sesto episodio dell’ottava stagione di The Flash, ricco di numerose sequenze inedite.

La puntata vedrà i figli di Barry (Grant Gustin di Glee), Nora (Jessica Parker Kennedy di Black Sails) e Bart West-Allen (Jordan Fisher), viaggiare nel passato per risolvere un misterioso problema che sembra si sia manifestato nella linea temporale.

Stando alla clip, oltre al già annunciato ritorno di Rick Cosnett nei panni del compianto ex fidanzato di Iris, Eddie Thawne, l’episodio vedrà la presenza di un vecchio nemico del gruppo, il metaumano Goldface (Damion Poitier), apparso l’ultima volta durante la sesta stagione.

Contando che, nel corso dell’annata, anche Robbie Amell riprenderà il ruolo di Ronnie Raymond e che l’attrice Mika Abdalla è stata scritturata per vestire i panni dell’eroina Tinya Wazzo, sicuramente The Flash avrà modo di farsi perdonare la prolungata assenza dal piccolo schermo, che terminerà il prossimo 9 marzo.

Fonte: Comic Book