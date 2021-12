Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Con ormai l’imminente trasmissione dell’ultimo capitolo del crossover Armageddon, di cui sono trapelate alcune immagini che rivelano la presenza di Mia Queen, la serie Tv The Flash si prepara a salutare il suo pubblico per la pausa autunnale, dando appuntamento al prossimo anno.

Le prime notizie in merito ai prossimi episodi iniziano però già a trapelare e un nuovo interprete è pronto ad unirsi al cast: è stato infatti annunciato che l’attrice Mika Abdalla apparirà nello show nel ruolo di Tinya Wazzo.

Apparsa per la prima volta sulle pagine di Action Comics 276, l’eroina, chiamata Phantom Girl e originaria del pianeta Bgztl, è un membro della Legione dei Supereroi e possiede la capacità di rendersi intangibile, che le consente di attraversare gli oggetti solidi.

Stando alla comunicazione rilasciata dalla rete The CW, il personaggio sarà un'adolescente meta che, dopo aver passato anni a nascondersi, vedrà la sua vita cambiare radicalmente quando diverrà oggetto di un’indagine da parte della reporter Iris West-Allen.

In attesa di vederla in azione sul piccolo schermo, vi ricordiamo che il quinto episodio dell’ottava stagione di The Flash andrà in onda in America il 14 dicembre.

Fonte: Comic Book