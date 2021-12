Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Armageddon, l’emozionante cross-over in cinque parti che ha inaugurato l’ottava stagione di The Flash, volge ormai alla sua conclusione, e mentre i fan attendono la fine dello scontro fra il Velocista Scarlatto e la sua storica nemesi, c’è ancora tempo per un’altra gradita sorpresa.

L’evento si è rivelato infatti una vera gioia per gli occhi di ogni fan dell’Arrowverse, che hanno potuto ritrovare alcuni dei loro beniamini apparsi in altri show, fra alleati, come Ryan Wilder (Javicia Leslie di Batwoman) e Jefferson Pierce (Cress Williams di Black Lightninig), fino ad arrivare a villain come Damien Darhk (Neal McDonough di Legends of Tomorrow).

Ora, con l’arrivo dell’ultimo episodio, il team Flash incrocerà la strada con la nuova Green Arrow, alias Mia Queen (Katherine McNamara di Shadowhunter), come mostrato dalle foto pubblicate recentemente online e che trovate in calce all’articolo.

Stando alla sinossi, la puntata vedrà concretizzarsi la possibilità per Barry (Grant Gustin di Glee) di porre fine alla sua eterna battaglia con Reverse Flash (Tom Cavanagh), ma il costo dell’impresa potrebbe essere troppo da gestire.

Nel frattempo, la figlia di Oliver Queen giunge dal futuro per cercare di salvare una persona cara perduta e non permetterà a niente e nessuno di ostacolarla.

L’epilogo di "Armageddon" andrà in onda in America il prossimo 14 dicembre.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Fonte: Comic Book