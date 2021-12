The Flash: pubblicato il Video Promozionale dell'Episodio 8x06

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Conclusosi l’evento in cinque parti di “Armageddon”, sembra non sia ancora giunto il momento di riposarsi per il Velocista Scarlatto e nuove complicazioni sono pronte a presentarsi sulla sua strada.

La rete televisiva The CW ha recentemente rilasciato un promo del sesto episodio dell’ottava stagione di The Flash, che offre una succosa e decisamente interessante anticipazione su ciò che i fan dovranno aspettarsi.

Stando infatti al video, interamente incentrato sui figli dei due protagonisti, Nora (Jessica Parker Kennedy di Black Sails) e Bart Allen (Jordan Fisher), sembra proprio che i due giovani dovranno intervenire per correggere un errore e riportare la linea temporale nella giusta direzione.

Al momento non è dato ancora sapere quale sia il problema da risolvere e se in qualche modo possa portare i due velocisti a fare la conoscenza del nuovo personaggio, Tinya Wazzo, di cui è già stata annunciata la futura introduzione nello show.

Quel che però confermano le immagini del trailer è il ritorno di Eddie Thawne (Rick Cosnett), il primo fidanzato di Iris (Candice Patton), che, come ricorderà il pubblico, era morto sul finire della prima stagione, permettendo così ai protagonisti di sconfiggere Eobard Thawne.

Il personaggio apparirà in un episodio ambientato nel passato, quindi è logico presumere che i figli di Barry si troveranno a tornare lì dove tutto ha avuto inizio.

L’appuntamento con Flash e tutto il suo team è fissato il prossimo 9 marzo.

Fonte: Comic Book