Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Un gradito ritorno attende i fan del Velocista Scarlatto interpretato da Grant Gustin (Glee): è stato infatti rivelato che Rick Cosnett (The Vampire Diaries) apparirà in un episodio dell'ottava stagione di The Flash.

La notizia è stata rilasciata dall’attore in persona, che aveva anticipatamente stuzzicato i suoi followers di Instagram con un post che prometteva un annuncio importante, pubblicando in seguito una sua foto accompagnata dal messaggio atteso.

L’interprete ha prestato il volto a Eddie Thawne, partner di Joe West (Jesse L. Martin) al dipartimento di polizia di Central City e fidanzato di Iris (Candice Patton) nella prima annata.

Dopo aver scoperto di essere un antenato del perfido Eobard Thawne/l’Anti-Flash, il detective va incontro al suo triste destino, decidendo di sacrificarsi per porre fine alla pericolosa minaccia del villain.

In seguito è apparso in altri due episodi dello show, “Flash Back”, in cui Barry Allen viaggia nel tempo per trovare un modo per sconfiggere Zoom, e “Into the Speed Force”, comparendo come una versione alternativa creata dalla Forza della Velocità.

Il suo ritorno va ad aggiungersi ad una serie di altri cameo che sembra siano attesi nelle prime puntate della nuova serie, che debutterà il 16 novembre con un entusiasmante evento crossover dal titolo “Armageddon”.

Fonte: Comic Book