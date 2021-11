Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver pubblicato le prime immagini e la sinossi di Armageddon, Part 2 - il secondo episodio dell'evento in cinque parti Armageddon che dà il via all'ottava stagione di The Flash - The CW ne ha rilasciato un'anteprima.

L'episodio sarà incentrato sul malvagio Despero (Tony Curran) che avverte il supereroe delle numerose tragedie in arrivo e che soprattutto la sua sanità mentale sarà messa a dura prova. Dopo aver ricevuto una rivelazione devastante da Iris (Candice Patton), Barry Allen decide di chiedere aiuto a un altro eroe per un consiglio: Black Lightning.

"In poche parole, questi saranno alcuni degli episodi di The Flash più emozionanti di sempre", ha dichiarato lo showrunner Eric Wallace. "Inoltre, ci sono alcuni momenti davvero epici e grandi sorprese che attendono i nostri fan. E li stiamo realizzando su una scala più grande e più audace dei nostri tradizionali episodi. Quindi sì, Armageddon è molto più di una nuova trama. Sarà un vero evento per i fan di The Flash e dell'Arrowverse, vecchi e nuovi. Onestamente, non vedo l'ora che il pubblico veda cosa abbiamo realizzato".

Armageddon, Part 2 debutterà su The CW il 23 novembre.

Fonte: Comic Book