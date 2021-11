Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Più rapidamente dello stesso Velocista Scarlatto, è finalmente in procinto di tornare The Flash con la sua ottava stagione, attesa come non mai da tutto il pubblico, in quanto si aprirà con l’entusiasmante evento speciale Armageddon, che coprirà i primi cinque episodi.

Il crossover vedrà Barry (Grant Gustin di Glee), Iris (Candice Patton) e tutto il Team Flash impegnati in una disperata battaglia per salvare il mondo da una nuova e potente minaccia aliena.

L’impresa si rivelerà più ardua del previsto e, con il destino dell’umanità appeso ad un filo, la squadra dovrà chiedere l’aiuto ad alcune vecchie conoscenze.

Per la gioia dei fan, è stata infatti annunciata l’apparizione di numerosi personaggi dell’Arrowverse, e uno di questi sarà Jefferson Pierce, interpretato da Cress Williams (Prison Break), che, dopo la recente conclusione del suo show, torna ad indossare il costume di Black Lightning nella seconda parte dell'evento.

Stando infatti alla sinossi della puntata, recentemente pubblicata online, il malvagio Despero (Tony Curran) preannuncia a Flash l’arrivo di grandi tragedie che gli faranno perdere la testa. Una volta che questo avverrà, avrà inizio l'Armageddon.

Determinato a dimostrare che il nemico si sbaglia, Barry si impegnerà a dimostrare la sua innocenza, ma una rivelazione devastante di Iris lo spingerà al limite e lo porterà a chiedere consiglio a Black Lightning.

In attesa della premiere, che debutterà il prossimo 16 novembre, vi consigliamo di leggere la nostra guida, per conoscere tutte le anticipazioni sull'ottava stagione.



Fonte: Comic Book