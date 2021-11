Scritto da: Roberta Greco - Data di pubblicazione: 17 ore fa

The Flash è una serie TV americana in onda dal 2014 sul canale The CW creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns e scritta da Kreisberg che dalla seconda stagione in poi ha collaborato con Gabrielle Stanton e Aaron e Todd Helbing. The Flash è ambientata nell’Arrowverse, un universo immaginario il quale include anche Legends of Tomorrow ed Arrow; The Flash non è altro che lo spin-off di quest’ultima. Eric Wallace lavora nella serie TV come produttore esecutivo.

La serie TV è tra quelle più amate offerte da The CW e ha ricevuto un gran numero di recensioni positive. The Flash racconta la storia di Barry Allen, un chimico di Central City che successivamente ad una esplosione, apprende la capacità di muoversi a una velocità fuori dal comune, diventando - per l’appunto – Flash, la persona più veloce del mondo.

The Flash è stata rinnovata per un totale di otto stagioni; l’ultima sarà trasmessa a breve.

La sinossi

Di seguito, la prima parte dell’evento di cinque episodi dell’Armageddon:

“Quando una potente minaccia aliena arriva sulla Terra in circostanze misteriose, Barry (Grant Gustin), Iris (Candice Patton) e il resto del Team Flash sono spinti ai loro limiti in una battaglia disperata per salvare il mondo. Ma con il tempo che si esaurisce e il destino dell'umanità in gioco, Flash e i suoi compagni dovranno anche arruolare l'aiuto di alcuni vecchi amici se le forze del bene devono prevalere. Brandon Routh guest star. Eric Dean Seaton ha diretto l'episodio scritto da Eric Wallace”.

Il cast

Dei personaggi storici ritroveremo:

Grant Gustin (Barry);

(Barry); Candice Patton (Iris);

(Iris); Danielle Panabaker (Caitlin Snow);

(Caitlin Snow); Jesse L. Martin (Joe West).

I caratteri di lunga data che dalla nuova stagione non saranno più protagonisti della serie TV sono:

Carlos Valdes (Cisco Ramon);

(Cisco Ramon); Tom Cavanagh (Harrison Wells/Reverse-Flash), anche se il produttore esecutivo della serie TV Eric Wallace ha confermato che Reverse-Flash tornerà nella stagione 8.

Sarà presente in un episodio dell’ottavo capitolo anche Rick Cosnett (Eddie Thawne) e insieme a lui faranno parte della stagione anche:

Jordan Fisher (Bart);

(Bart); Jessica Parker Kennedy (Nora);

(Nora); Natalie Dreyfuss (Sue Dearbon);

(Sue Dearbon); John Wesley Shipp (Jay Garrick).

Inoltre, Eric Wallace ha confermato che Carmen Moore (Kristen Kramer) e Karan Oberoi (Godspeed) torneranno nella prossima stagione.

Episodi, data di uscita e trailer

Le prime quattro stagioni sono state sviluppate in un totale di ventitré episodi, la quinta ne comprende ventidue, la sesta diciannove e la settima ed ultima diciotto; per tale ragione il numero degli episodi dell’ottavo capitolo si aggirerà intorno alla ventina.

La premiere dell’ottava stagione di The Flash è prevista per il 16 novembre. I nuovi episodi andranno in onda su The CW il martedì sera e saranno disponibili il giorno successivo sul sito e sull’applicazione del network americano.

Curiosità e anticipazioni

Creato da Gardner Fox e Mike Sekowsky e apparso per la prima volta nella Justice League of America (1960), Despero è un potente e intelligente alieno dotato di incredibili poteri telepatici che ha lasciato il suo mondo di provenienza, Kalanor, in circostanze misteriose. Arriva sulla Terra per una missione mortale, il cui esito deciderà il destino dell'umanità e lo metterà in rotta di collisione con il Team Flash.

Lo showrunner Eric Wallace ha offerto all'autorevole Entertainment Weekly alcune preziose informazioni su ciò che gli spettatori possono aspettarsi da Tony Curran il quale giungerà nella serie TV come il nuovo grande antagonista: "Volevo mettere un vero e proprio criminale classico della DC in questo evento in cinque parti che sapevo avrebbe entusiasmato i fan. Fate molta attenzione a ciò che vedrete. I vostri occhi a volte possono ingannarvi".