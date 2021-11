Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 23 minuti fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo aver rilasciato la sinossi del nuovo episodio Armageddon, Part 2, The CW ha rilasciato nuove foto per il secondo episodio in arrivo dell'evento in cinque parti che apre la via per l’ottava stagione di The Flash.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

L'episodio sarà incentrato sul malvagio Despero (Tony Curran) che avverte il supereroe delle numerose tragedie in arrivo e che soprattutto la sua sanità mentale sarà messa a dura prova. Dopo aver ricevuto una rivelazione devastante da Iris (Candice Patton), Barry Allen decide di chiedere aiuto ad un altro eroe per un consiglio: Black Lightning.

Infatti, per la gioia dei fan, è stata infatti annunciata l’apparizione di numerosi personaggi dell’Arrowverse, e uno di questi sarà Jefferson Pierce, interpretato da Cress Williams (Prison Break), che, dopo la recente conclusione del suo show, torna ad indossare il costume di Black Lightning nella seconda parte dell'evento.

Il nuovo episodio dell'ottava stagione di The Flash sarà rilasciato il 23 novembre su The CW.

Fonte: Comic Book