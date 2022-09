Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo i recenti eventi che hanno rattristato tutto il mondo, lo scrittore capo di The Crown Peter Morgan ha recentemente confermato che la produzione dei nuovi episodi verrà sospesa. Netflix non ha ancora confermato ufficialmente, ma Morgan, tuttavia, ha rivelato che la serie TV "smetterà di girare per rispetto. The Crown è una lettera d'amore per lei e non ho nulla da aggiungere per ora, solo silenzio e rispetto. Mi aspetto che smetteremo di girare anche per rispetto".

"Nessuno di noi sa quando arriverà quel momento, ma sarebbe giusto e doveroso mostrare rispetto per la Regina", aveva affermato il produttore esecutivo Stephen Daldry nel 2016. "Sarebbe un semplice tributo e un segno di rispetto. È una figura conosciuta in tutto il mondo ed è quello che dovremmo fare. È una donna straordinaria e le persone saranno sconvolte".

Nel frattempo, la quinta stagione di The Crown arriverà sugli schermi a novembre e avrà un cast completamente nuovo: Imelda Staunton sarà la Regina Elisabetta, Jonathan Pryce il Principe Filippo, Lesley Manville la Principessa Margaret, Dominic West interpreterà Carlo, Elizabeth Debicki sarà la Principessa Diana, Olivia Williams vestirà i panni di Camilla Parker Bowles, Jonny Lee Miller apparirà come il Primo Ministro John Major. Nei nuovi episodi sarà presente anche il figlio di West, Senan West, che sarà il giovane Principe William (di circa 11 anni) - interpretato inoltre da Teddy Hawley e Will Powell per la rappresentazione di un Harry di età diverse.

Il casting suggerisce che la stagione 5 si concentrerà sugli anni '90, raccontando gli eventi che precedono - e forse seguono - la morte di Diana nel 1997.

La quinta stagione di The Crown sarà rilasciata su Netflix il 15 novembre.

