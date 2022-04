Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Nella quarta stagione della serie TV The Conners, l'amato 'Doc' di Ritorno al Futuro Christopher Lloyd interpreterà di nuovo Lou.

L'attore veterano statunitense apparirà nell’episodio dello spin-off di Pappa e Ciccia che andrà in onda negli Stati Uniti il 4 maggio su ABC.

Intitolato The Best Laid Plans, A Contrabassoon and A Sinking Feeling, l’episodio vedrà Darlene (Sara Gilbert) che affronta lo stress dei lavori in corso. Dopo un serio incidente rivaluterà tutto e prenderà una decisione che cambierà per sempre la propria vita. Nel frattempo, Lou, un volto familiare dal passato, torna come maestro di contrabbasso per Mark (Ames McNamara); ma dopo aver litigato con Mark, Dan (John Goodman) si mette in mezzo, solo per scoprire che le differenze potrebbero renderli più vicini del previsto.

All'età di 83 anni, Lloyd ha deciso inoltre di collaborare con Rachael Leigh Cook nel film Spirit Halloween basato sull'iconico negozio di costumi con lo stesso nome. Oltre a ciò, è apparso di recente anche in Nobody, prodotto da Bob Odenkirk, e ha collaborato nel divertente promo live-action per Rick and Morty. Infine sarà presente nella terza stagione di The Mandalorian.

The Conners va in onda il mercoledì sera su ABC.

Fonte: Collider