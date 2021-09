Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Nell’attesa dell’arrivo anche in Italia della quinta stagione (qui il trailer esteso) della serie animata che ha conquistato fan in tutto il mondo Rick and Morty, la rete televisiva Adult Swim ha deciso di creare un bellissimo spot live-action sui due viaggiatori del tempo.

Ad interpretare il perenne ubriaco Rick non poteva che esserci l’attore che ha dato vita sullo schermo al personaggio che ne ha ispirato la creazione: Emmett Brown di Ritorno al Futuro interpretato da Christopher Lloyd. Quel Doc celeberrimo e amatissimo personaggio, che è infatti notoriamente la fonte di ispirazione principale per la creazione del brillante scienziato.

Al fianco di Doc c'è il traumatizzato nipotino Morty, interpretato dal giovane Jaeden Lieberher, conosciuto per aver lavorato nell'ultimo reboot di IT. Nella breve clip si vedono i due protagonisti uscire dall’ormai iconico portale verde ed arrivare in una realtà alternativa, denominata C-132.

Parlando con il Phoenix New Times, Lloyd in precedenza aveva detto che gli sarebbe piaciuto partecipare alla serie TV:

"Non lo seguo da vicino, ma ho visto alcuni episodi e devo dirvelo, penso che sia molto divertente. So che è una specie di parodia di Doc e Marty. Mi piacerebbe un giorno comparire, sarebbe divertente".

Il successo di questa serie TV non accenna a rallentare e per questo motivo il produttore Scott Marder, qualche mese fa ha annunciato una serie spin-off e altri lavori per il futuro.

Negli Usa Rick and Morty è già disponibile. In Italia si possono recuperare le prime quattro stagioni su Netflix.

