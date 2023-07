Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

La settima stagione di Rick and Morty, attualmente in fase di produzione, dovrebbe debuttare entro la fine dell'anno, e Adult Swim ha promesso che a breve fornirà un'anteprima degli episodi in arrivo.

Questa anticipazione giunge in un momento particolarmente delicato per la serie animata: di recente, infatti, Adult Swim ha deciso di prendere le distanze da Justin Roiland, co-creatore e doppiatore dello spettacolo, a causa di gravi accuse rivoltegli. In conseguenza di ciò, i personaggi che erano stati doppiati da Roiland verranno riassegnati.

La rete ha annunciato i suoi piani per il prossimo Comic-Con di San Diego che si terrà alla fine di questo mese, in cui presenterà un'anteprima della settima stagione di Rick and Morty.

Adult Swim ha pianificato un panel per il Comic-Con 2023 di San Diego, fissato per venerdì 21 luglio. Nonostante non siano stati ancora forniti dettagli su quali membri del cast o della troupe vi parteciperanno, o cosa verrà mostrato, la rete ha anticipato con entusiasmo l'evento:

"Non sono ancora passati 100 anni, ma unisciti al cast e alla troupe per celebrare i dieci anni di avventure e scherzi familiari di Rick and Morty! E, inoltre, avrai l'occasione di dare uno sguardo alla settima stagione in arrivo!".

Il team aveva precedentemente suggerito che la settima stagione potrebbe debuttare a settembre, quindi il panel potrebbe offrire un'occasione molto attesa per scoprire cosa aspettarsi dai nuovi episodi. Le novità potrebbero spaziare dalla rivelazione di nuovi potenziali doppiatori, alla conferma del rilascio autunnale, fino alla presentazione di un teaser.

