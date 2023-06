Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Rick and Morty è pronto per una nuova stagione, e potrebbe arrivare tra non molto. L'aggiornamento arriva dal Festival di Annecy, festival che ospita numerose reti e studi, tra cui Adult Swim.

Secondo quanto riferito, il debutto dei nuovi episodi è previsto per settembre - perfettamente in linea con le stagioni precedenti, solitamente presentate in anteprima in autunno.

Rick and Morty è stato finora in bilico a causa di tutte le vicende legate al il co-creatore della serie animata Justin Roiland, accusato di violenza domestica. A causa di ciò, Adult Swim ha annunciato che avrebbe tagliato i ponti con il co-creatore, e che sarebbe comunque andato avanti con i nuovi episodi.

Oltre alla settima stagione, è stato confermato che la serie animata proseguirà con ulteriori 70 episodi.

Rick and Morty è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book