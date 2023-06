Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Mentre è stato annunciato che la stagione 7 di Rick and Morty è in arrivo a settembre, il team dietro la serie animata ha confermato che sono già al lavoro sulle prossime stagioni!

Come hanno spiegato in una recente intervista il co-produttore esecutivo Steve Levy e il presidente di Adult Swim e Cartoon Network Michael Ouweleen, il team dello spettacolo ha già pensato alla stagione 10. Levy ha rivelato che l'ottavo capitolo è "completamente scritto", e ha fornito un aggiornamento sui due successivi:

"La stagione 8 è già completamente scritta e siamo riusciti a tracciare buona parte della stagione 9 prima dello sciopero degli sceneggiatori. Quindi stiamo già parlando della stagione 10!".

Alla domanda sui piani per delle potenziali stagioni successive, Levy ha notato come Rick and Morty potrebbe andare avanti "per sempre":

"Potremmo andare avanti all'infinito. La serie è un veicolo per grandi idee di fantascienza, che esistono da molto tempo in altri spettacoli. Ovviamente non abbiamo inventato il multiverso, ma l'abbiamo fatto conoscere a un pubblico che non ne conosceva il concetto. Ci ispiriamo alla grande fantascienza, e ci sono ancora un milione di idee da sfruttare. E anche se il multiverso viene usato praticamente ovunque - al punto che diventa noioso - siamo pronti a riprenderci. È una sfida entusiasmante. Cosa potremmo fare dopo il multiverso? Si vedrà molto altro nelle stagioni future. Vogliamo l'originalità. Vogliamo spingerci oltre i limiti".

Fonte: Comic Book