Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Rick and Morty è stato finora in bilico a causa di tutte le vicende legate al il co-creatore della serie animata Justin Roiland, ma finalmente arrivano buone notizie per il resto del team dello spettacolo: secondo un nuovo rapporto lo show ha ancora in programma di andare oltre la sua settima stagione - attualmente in lavorazione. A seguito delle notizie che vedono Roiland accusato di violenza domestica, Adult Swim ha annunciato che avrebbe tagliato i ponti con il co-creatore, e che sarebbe comunque andato avanti con i nuovi episodi.

Oltre alla settima stagione, è stato confermato che Rick and Morty proseguirà con ulteriori 70 episodi.

È sicuramente piacevole sapere che la serie animata tornerà con altre stagioni, ma al momento non ci sono ancora aggiornamenti sulla potenziale uscita del settimo capitolo. In precedenza era previsto un potenziale lancio quest'anno, ma non è ancora noto se i cambiamenti del dietro le quinte influenzeranno la data di debutto.

Rick and Morty è disponibile in streaming su Netflix.

Fonte: Comic Book