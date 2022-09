The Conners 5: le Ultime Anticipazioni sugli Episodi Inediti

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

L'acclamato spin-off di Pappa e Ciccia, The Conners, è tornato su ABC con la quinta stagione. Il produttore esecutivo ha dichiarato che nel corso dei nuovi episodi ci sarà un'importante rivelazione famigliare.

In una recente intervista Bruce Helford ha infatti svelato:

"Nel corso della nuova stagione ci sarà una grande rivelazione all'interno della famiglia che lascerà a bocca aperta tutti i componenti".

Helford non spiega come sarà il colpo di scena o quando avverrà. Nel finale della quarta stagione sarebbe dovuto esserci un triplo matrimonio, ma così non è stato. Darlene (Lecy Goranson) e Ben (Jay R. Ferguson), Jackie (Laurie Metcalf) e Neville (Nat Faxon), Harris (Emma Kenney) e Aldo (Tony Cavalero) non vedevano l’ora di salire sull'altare, ma Harris decide di chiudere con Aldo dato il loro disaccordo sull'opportunità o meno di avere figli.

Inoltre, Helford aveva già svelato che un personaggio visto l'ultima volta in Pappa e Ciccia farà la sua prima apparizione nella nuova stagione.

La quinta stagione di The Conners ha debuttato il 21 settembre su ABC.

Fonte: Screen Rant