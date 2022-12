Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 20 ore fa

Con l’avvicinarsi delle feste e della classica pausa invernale, The Conners, lo spin-off della sit-com Pappa e Ciccia, si sta preparando a festeggiare, e allo stesso tempo accomiatarsi brevemente dal proprio pubblico, con una gradita sorpresa.

È stato infatti annunciato che lo show ospiterà prossimamente la due volte vincitrice di un Emmy Award Jane Curtin, che ricoprirà il ruolo di Doris Goldufski, la madre di Louise (Katey Sagal di Sons of Anarchy) e Neville (Nat Faxon).

L’attrice comparirà nell’episodio che verrà trasmesso il 7 dicembre, intitolato The Dog Days of Christmas che, stando alla sinossi, vedrà non solo Dan incontrare per la prima volta sua suocera, ma anche Darlene impegnata ad aiutare Becky con un problema genitoriale.

In attesa di poter assistere a questo appuntamento, vi lasciamo con un’anteprima del personaggio, offerta grazie alla pubblicazione di un’immagine.

Fonte: TVLine