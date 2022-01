Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 37 minuti fa

Hot Ones, la popolare web serie di First We Feast, ha dato il via alla sua 17° stagione con Seth Rogen. Tra i molti progetti a cui Rogen e il suo partner Evan Goldberg stanno attualmente lavorando ci sono Pam & Tommy, The Boys e il nuovo spin-off animato The Boys: Diabolical.

Quando il conduttore Sean Evans a chiesto che tipo di cose Rogen e Goldberg cercano nei fumetti per creare un adattamento seriale o cinematografico, Rogen ha spiegato perché la decisione riguardo alla famosa serie di Prime Video è stata un gioco da ragazzi:

"Un prodotto come The Boys era perfetto per noi. Il fumetto è un viaggio divertente, e io ed Evan siamo grandi fan di Garth Ennis – ha scritto il fumetto e ha scritto anche Preacher. Abbiamo comprato il primo numero quando è uscito, e ricordo che ci siamo detti: 'Oh mio Dio, questo sarebbe un film fantastico, come le persone normali che combattono i supereroi', capisci? Quindi lo abbiamo portato alla Sony, e Neal Moritz, il produttore, e gli altri hanno detto: 'Sì, questo sarebbe un film incredibile, ne compreremo i diritti'. Ma non ci hanno assunto per scriverlo o produrlo in alcun modo".

Tuttavia, dopo quasi un decennio in cui il film è stato trattenuto in varie fasi dello sviluppo, alla fine è rimbalzato su Rogen e Goldberg, che hanno deciso di trasformarlo in uno show televisivo. E mentre la serie è stata sicuramente un successo, Rogen ha spiegato perché quello che stanno facendo è diverso dalla Marvel:

"Penso che le persone amino le cose sui supereroi, e la Marvel è ovviamente molto popolare, fa grandi film e serie TV. Ma ci sono alcune cose che non possono fare. Sarebbe semplicemente troppo dannoso per il loro marchio pensare che un personaggio uccida qualcuno con un pene di 3 metri".

Si potrebbe obiettare che c'è una buona ragione per cui il pubblico non ha mai visto qualcuno soffocato con un pene di 3 metri, quindi possiamo solo immaginare cosa hanno in serbo per noi Kripke e il resto della crew!

Di seguito, l'intervista integrale.

La terza stagione di The Boys sarà rilasciata su Amazon Prime Video il 3 giugno.

