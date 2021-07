Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 29 giugno 2021

È effettivamente in lavorazione un videogame basato sulla serie TV Amazon Prime Video? In effetti, a seguito di un tweet dell'account ufficiale di The Boys, i fan hanno iniziato a speculare sul futuro del franchise, ma non c'è ancora nulla di certo o ufficiale.

Il tweet in questione ha semplicemente chiesto agli spettatori cosa vorrebbero vedere se si realizzasse un adattamento videoludico dello show, scrivendo: "Come sarebbe un videogioco di The Boys?". Il tweet ha subito ottenuto una quantità enorme di risposte, molte delle quali dicevano che un gioco in stile open world avrebbe sicuramente funzionato bene.

But what would a The Boys video game look like? 🤔 — The Boys (@TheBoysTV) June 28, 2021

Anche se il tweet potrebbe non essere una rivelazione vera e propria, ma una semplice valutazione del possibile interesse dei fan, il fatto che sia stata posta questa domanda fa riflettere.

Ancora una volta, anche se il post in realtà non afferma che è in arrivo un videogioco, è molto curioso che Amazon sembri persino a suo agio nel lanciare l'idea. Dopotutto, The Boys è una delle serie TV più popolari di Prime Video, e molti fan - se non tutti - voglio sempre più materiale. Tanto, infatti, che Amazon sta già sviluppando una serie spin-off.

Sapendo ciò, non sarebbe poi così sorprendente vedere Amazon annunciare ufficialmente che sta lavorando a un adattamento videoludico di The Boys. E anche se non c'è ancora nessun annuncio in vista, è importante ricordare che Amazon ha una propria sezione di gioco nota come Amazon Game Studios. Quindi, anche se questo tweet potrebbe semplicemente cercare di coinvolgere i fan, c'è sempre la possibilità che qualcosa di ancora più grande possa essere in gioco.

Fonte: Comic Book