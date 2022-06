Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Mentre The Boys sta attualmente rilasciando gli ultimi episodi della terza stagione, una delle star dello show è rimasta entusiasta nello scoprire che una celebrità sta attualmente seguendo il secondo capitolo dello show di Prime Video.

Il leggendario autore di videogiochi Hideo Kojima, ha rivelato infatti di essere attualmente al quinto episodio della seconda stagione di The Boys. In un tweet ha fatto un breve accenno ad Hughie Campbell, il personaggio interpretato da Jack Quaid e al suo amore per Billy Joel.

Per tutta risposta, Quaid ha condiviso il post sui social media, definendola una cosa grandiosa sia per lui che per il cantante, ringraziando infine Kojima per aver guardato lo show.

Watched up to episode 5 of season 2 of "THE BOYS." Hughie Campbell really likes Billy Joel. pic.twitter.com/NqtRsPrS6n — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) June 27, 2022

Questa sembrerebbe non essere l’unica volta in cui Kojima abbia avuto legami con la serie TV: agli inizi di questa settimana, infatti, l’autore di videogiochi ha spiegato di aver cancellato un progetto perché troppo simile al concept di The Boys.

Il settimo episodio e penultimo episodio della terza stagione di The Boys verrà rilasciato su Prime Video il 1° luglio.

Fonte: We Got This Covered