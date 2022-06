Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 20 minuti fa

Prime Video ha da poco rilasciato la terza stagione della sua serie di punta The Boys - già certificata fresh da Rotten Tomatoes con un punteggio del 98%. Questo non è bastato per tenersi salda al suo trono: lo spettacolo di Eric Kripke è stato infatti surclassato dal recentissimo show L'Estate nei Tuoi Occhi.

"Dalla nostra prima conversazione con Eric Kripke e il team creativo sulla terza stagione di The Boys, sapevamo che lo spettacolo stava continuando a diventare ancora più audace, un'impresa impressionante considerando il grande successo della seconda stagione nominata agli Emmy", ha condiviso Vernon Sanders di Amazon Studios. "The Boys continua a spingere i confini nella narrazione, divertendosi incessantemente facendo satira sociale. Questo mondo ha un'incredibile portata e il pubblico ne è la prova. Siamo immensamente orgogliosi del cast e della troupe che ha dato vita a un franchise per Prime Video, e non vediamo l'ora di portare più episodi di The Boys ai nostri clienti".

"Parlando per il cast e la troupe, siamo così grati a Sony, Amazon e soprattutto ai fan per aver abbracciato lo spettacolo e averci permesso di fare di più", ha aggiunto Eric Kripke, showrunner di The Boys. "Siamo entusiasti di continuare la lotta di Butcher e i Boys contro Patriota e i Sette, oltre a commentare il mondo folle in cui viviamo. Inoltre, questa è la prima volta nella storia che l'esplosione dei genitali ha portato a un ulteriore successo".

L'Estate nei Tuoi Occhi - recentemente rinnovata da Prime Video - è invece un dramma multigenerazionale improntato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Inoltre, dà spazio al rapporto tra madri e figli, nonché al potere delle solide amicizie femminili. La serie TV vede tra i protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

Fonte: Comic Book