L'Estate nei tuoi Occhi, tratta dal romanzo di Jenny Han, è stato rinnovato per una seconda stagione ancor prima del suo debutto.

Il dramma multigenerazionale sarà improntato su un triangolo amoroso tra una ragazza e due fratelli. Inoltre darà spazio al rapporto tra madri e figli, nonché al potere delle solide amicizie femminili. La serie TV vedrà protagonisti Lola Tung, Jackie Chung, Rachel Blanchard, Christopher Briney, Gavin Casalegno, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson e Tom Everett Scott.

L'autrice, che ha scritto il pilot, è anche la sceneggiatrice assieme a Gabrielle Stanton, la quale è anche produttrice esecutiva. La serie TV è frutto di una coproduzione tra Amazon Studios e Wiip.

Vernon Sanders, dirigente televisivo Prime Video ha affermato al riguardo:

"Mentre i fan stanno attendendo le feste in spiaggia tra ragazzi e giovani storie d'amore della prima stagione, siamo entusiasti nell'annunciare che ci sarà anche una seconda stagione. Non vediamo l'ora di vedere ancora i nostri personaggi nella loro evoluzione e nel loro prossimo percorso per un'altra stagione".

La prima stagione de L'Estate nei tuoi Occhi sarà disponibile su Prime Video a partire dal 17 giugno.

Fonte: Deadline