Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Nelle scorse ore Jessie T. Usher (volto di A-Train) e Antony Starr (interprete di Patriota) hanno condiviso sui social il loro addio a Toronto, annunciando di aver concluso le riprese dei loro personaggi.

"Ho finito con le riprese a Toronto", ha scritto Starr come didascalia al suo post su Instagram, direttamente dall'aereo di ritorno. "Le riprese stanno ancora proseguendo, ma stiamo tornando a casa, uno per uno. Congratulazioni all'intero team che collabora per far respirare questa bestia!!! Adoro questo spettacolo, il team e i fan. Buon lunedì".

Inoltre, lo showrunner di The Boys Eric Kripke ha recentemente risposto ai fan che suppongono da tempo che la quarta stagione sarebbe stata l'ultima. Anche se al momento Prime Video non ha ancora rinnovato la serie TV, Kripke sembra essere certo che passerà ancora del tempo prima di vedere il gran finale.

Per rassicurare i fan, lo showrunner ha dichiarato che la nuova stagione non sarebbe stata l'ultima, affermando poi che non ha idea di quando il nuovo lotto di episodi verrà rilasciato, ma che arriverà sicuramente entro la fine dell'anno.

The Boys è disponibile in streaming su Prime Video.