Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 42 minuti fa

Dopo una pausa, a parte una breve apparizione nella terza stagione, Simon Pegg tornerà presto in The Boys riprendendo i panni di Hugh Campbell, il padre di Hughie (Jack Quaid). Secondo l'attore, il prossimo capitolo è "folle da morire":

"Sapete quanto è pazzo The Boys! E diventerà ancora più folle. Mi sono divertito così tanto in quella serie TV, ed è stato fantastico tornare a interpretare Hugh. Adoro Jack Quaid ed è stato fantastico lavorare con Rose DeWitt, che interpreta la mamma di Hughie, anche lei è tornata. Sarà fantastico e vi piacerà. Sarò in circa quattro episodi ed è stata una gioia tornare. È una grande troupe e quello spettacolo è fottutamente malato".

Nel frattempo Erin Moriarty si è cautamente aperta su ciò che i nuovi episodi racconteranno:

"Ogni stagione approfondiamo sempre più tutti i personaggi. Per i personaggi che pensavi sarebbero stati cattivi, per esempio...Inizi a imparare qualcosa in più su di loro, e questo forse ti fa pensare che ci saranno sempre dettagli che imprevedibili, che ti impediscono di categorizzare in modo definitivo quel personaggio. Questa è un'idea che abbiamo già visto con Patriota, che ha affrontato la sua serie di traumi durante i suoi primi anni".

La quarta stagione di The Boys non ha ancora una data di debutto.

Fonte: Comic Book