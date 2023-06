Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Mentre le riprese della quarta stagione di The Boys si sono ufficialmente concluse, non abbiamo idea di quando potrebbe arrivare su Prime Video. Nel frattempo, però, Erin Moriarty si è cautamente aperta su ciò che i nuovi episodi racconteranno.

"Ogni stagione approfondiamo sempre più tutti i personaggi", spiega l'interprete di Starlight, aggiungendo che questo offre al pubblico una visione più sfumata delle personalità, che si tratti di un Super o di un vigilante. Ognuno ha una storia di fondo sul motivo per cui sono la persona che sono oggi. "Per i personaggi che pensavi sarebbero stati cattivi, per esempio...Inizi a imparare qualcosa in più su di loro, e questo forse ti fa pensare che ci saranno sempre dettagli che imprevedibili, che ti impediscono di categorizzare in modo definitivo quel personaggio. Questa è un'idea che abbiamo già visto con Patriota, che ha affrontato la sua serie di traumi durante i suoi primi anni".

La quarta stagione di The Boys non ha ancora una data di debutto.

Fonte: Collider