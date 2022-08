Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 1 ora fa

È stato da poco annunciato che Jeffrey Dean Morgan si è unito al cast della quarta stagione di The Boys. Sebbene non sia ancora chiaro quale personaggio l'attore interpreterà, Amazon ha confermato che sarà una guest star ricorrente, perciò lo vedremo in più episodi.

Jeffrey Dean Morgan ha espresso la sua felicità in modo decisamente esplicito sui social, e ha realizzato un simpatico poster homemade, dove si colloca insieme agli altri protagonisti.

"Il poster per la quarta stagione è concluso. Buon lavoro gente, ho fatto risparmiare parecchi soldi a @TheBoysTV", ha twittato l'attore.

Art is done for season 4. Good work folks. Saved ⁦@TheBoysTV⁩ some dough. pic.twitter.com/1QsM9JEUTW — Jeffrey Dean Morgan (@JDMorgan) August 25, 2022

Dati i ruoli passati di Morgan (The Walking Dead, Watchmen), i fan pensano che interpreterà un altro cattivo, ma ciò sembra un po' improbabile.

La produzione della quarta stagione di The Boys è in corso, non è ancora stato annunciato quando lo show verrà presentato in anteprima, ma sembra probabile l'estate del 2023.

Le prime tre stagioni di The Boys sono disponibili in streaming su Amazon Prime.

Fonte: Comic Book