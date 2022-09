Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo che il supervisore degli effetti visivi Stephan Fleet ha recentemente lasciato un commento sui social in cui esprime il proprio entusiasmo in merito al lavoro che stanno compiendo sul nuovo arco narrativo, i fan sono sempre più in attesa di poter assistere alla quarta stagione di The Boys.

Con le riprese ufficialmente iniziate a Toronto lo scorso mese, il debutto purtroppo è ancora lontano, ma nel frattempo Jessie T. Usher (Tales of the Walking Dead), volto del velocista dei Sette A-Train, ha voluto condividere su Instagram una foto proveniente dal set.

Lo scatto, che ha per protagonista l’interprete stesso, lo vede con indosso il vistoso costume di scena, ma la cosa più interessante è che il suo volto risulta macchiato da gocce di sangue.

Dopo essere riuscito a risolvere i propri problemi di cardiaci, grazie a un nuovo cuore proveniente da Blue Hawk, proprio il supereroe che ha reso paralitico suo fratello Nathan, cosa accadrà al velocista? Cosa potrebbero indicare quegli inquietanti schizzi vermigli sul viso?

Per saperne di più non resta che attendere il debutto della nuova stagione.

Fonte: Comic Book