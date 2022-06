Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

In mezzo a tutto il sesso del tanto atteso episodio Eroegasmo, c'era un cameo a sorpresa di cui forse solo in pochi si sono accorti.

Quando LM e Annie arrivano alla porta dei Gemelli TNT - che ospitano l'orgia per Super - fanno il giro della casa osservando le assurdità che li circondano, fino a quando un Super non ha sporcato la giacca preferita del povero LM esclamando: "Idrante in azione! Oh, cazzo! Leccalo tutto, mio bel maschione". Mentre col doppiaggio in italiano nessuno poteva rendersene conto, gli spettatori americani non hanno avuto alcun dubbio: la voce dell'idrante in azione è quella dello showrunner Eric Kripke!

"Il mio primo e finora unico cameo in The Boys è la voce del ragazzo che urla, 'Idrante in azione'. Sono molto orgoglioso di questo", racconta Kripke ridendo.

Quel momento, tuttavia, è stata una delle scene meno esplicite di Eroegasmo, che Kripke aveva precedentemente descritto come "probabilmente una delle ore più esplicite della televisione mainstream che penso che chiunque abbia mai visto. Penso che dobbiate davvero rivolgervi al porno per vedere cose più esplicite".

Dato che l'episodio presenta nudità completa, anche Kripke è rimasto "molto sorpreso" da come lo spettacolo sia riuscito a passarla liscia:

"Quando abbiamo iniziato a prepararlo con Nelson Cragg, il regista, e ci stava mostrando cosa aveva pianificato, ho detto: 'Wow, possiamo mostrare tutto?'. Hanno verificato, si sono documentati, e ci sono queste regole esilaranti su quanto spesso puoi simulare l'atto e se puoi mostrare o meno un pene eretto, e per quanto tempo puoi mostrare una parte intima. Ci sono tutte queste regole, ma eravamo entro i limiti di quelle che erano le regole. Quindi la risposta è che potevamo farlo".

Fonte: TVLine