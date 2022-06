Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Finalmente la sesta puntata della terza stagione di The Boys è stata rilasciata su Prime Video, adattamento dell'omonima trama dei fumetti. Sebbene la serie TV non sia così selvaggia e sboccata come i fumetti, ha dato sicuramente vita alla trama nel migliore dei modi.

Durante l'episodio Abisso (Chase Crawford) ha un rapporto sessuale con un polpo, finché Starlight non lo coglie in flagrante. La scena in questione è davvero stravagante, ma l'idea, a quanto pare, è venuta da tutt'altro: il creatore della serie TV Eric Kripke ha infatti avuto l'idea grazie al documentario Il Mio Amico in Fondo al Mare (disponibile su Netflix).

A tal proposito Crawford ha raccontato: "Eric stava guardando quel documentario, che è molto interessante tra l'altro, e ha detto: 'Abisso, ad esempio, si scoperebbe questo polpo?'. Questo è ciò che è passato nella mente di Kripke, che poi ha detto: 'Questo va nella writers' room'. Poi ha continuato: 'È così assurda la scienza che c'è dietro. Dal punto di vista scientifico non potrebbe nemmeno essere possibile, non c'è un orifizio'.".

Il settimo e penultimo episodio di The Boys sarà rilasciato su Prime Video il 1° luglio.

Fonte: Comic Book